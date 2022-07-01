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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 01.07.2022 16:01
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "TSK gerçek anlamda milletin gerçek ordusu haline gelmiştir. Son 6 yılda TSK'mız dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir. Ordumuzun üstesinden gelemeyeceği tehdit yoktur." dedi.
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