01 Temmuz 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "TSK gerçek anlamda milletin gerçek ordusu haline gelmiştir. Son 6 yılda TSK'mız dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir. Ordumuzun üstesinden gelemeyeceği tehdit yoktur." dedi.