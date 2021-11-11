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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 11.11.2021 15:11
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." dedi. Erdoğan, "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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