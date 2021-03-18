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Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkan Bahçeli'ye tebrik mesajı

A Haber
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Giriş: 18.03.2021 16:58
Güncelleme:18.03.2021 17:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti. Görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı. Ayhan, Başkan Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde Cumhur İttifakı vurduğu yaptığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

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