02 Haziran 2022, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz." diyerek terörle mücadele mesajı verdi. Eğitimde yeni uygulamayı duyuran Erdoğan, "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz." dedi.