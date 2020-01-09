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09.01.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya mesajı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda değindi. Türkiye'nin Irak'ta da Suriye'de de Akdeniz'de de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Gölcük'te de söyledim, Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı, çünkü oraya Türk'ün gitmesi gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal oraya gitti. Hep denir ya Gazi Mustafa Kemal'in şehla olan gözü bu oradaki şarapnel parçasından kaynaklandı. Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur. Ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu.

Türkiye'nin Irak'ta da Suriye'de de Akdeniz'de de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi.

"Türk askerinin çöllere gönderilmesi, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin zihinleri çölleşmiş, gönülleri bataklığa dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

"Gölcük'te de söyledim, Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı, çünkü oraya Türk'ün gitmesi gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal oraya gitti. Hep denir ya Gazi Mustafa Kemal'in şehla olan gözü bu oradaki şarapnel parçasından kaynaklandı.

Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur. Ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalar diliyorum. Şu an ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız. Bunun için kiminle karşı karşıya olmamız gerekiyorsa çekinmeyeceğiz. Bu yolda atılan her adımın önemi var. Geride bıraktığımız her engel bizi daha güçlü hale getirdi. Ufkumuzun daha aydınlık hale geldiğini görüyoruz. Zafere kadar durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur. Engelli vatandaşlarımıza görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum."

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