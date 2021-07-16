Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır." dedi. Erdoğan, "Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türkün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez." ifadelerini kullandı.

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