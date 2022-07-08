Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması gençlerimize bırakacağımız en kıymetli 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz." dedi.

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