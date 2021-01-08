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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Lübnan eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti. Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.