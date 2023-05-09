Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan'daki son durum hakkında bilgi aldı

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.