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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Karaman'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 08.01.2022 17:17
Güncelleme:08.01.2022 17:18
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz." dedi. Erdoğan, yerli aşıyı hedef alan Tük Tabipler Birliği'ne, "Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambazcı. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız." diyerek çok sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa zamanda temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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