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Başkan Erdoğan'dan İzmir’de HDP binasına yönelik saldırıya ilişki ilk açıklama

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Giriş: 19.06.2021 18:37
Güncelleme:19.06.2021 18:37
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, İzmir’de HDP binasına yönelik provokatif saldırıya ilişkin "İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan İzmir'de HDP binasına yönelik saldıraya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız.

Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık.

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