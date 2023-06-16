16 Haziran 2023, Cuma
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'daki Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.