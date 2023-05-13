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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: İlk turda bitireceğiz

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Giriş: 13.05.2023 13:04
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri kapsamında bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak. İlk durağı Ümraniye olan Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen on binlerce insana hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında seçimi ilk turda bitireceklerini söyledi.
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