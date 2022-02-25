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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 15:30
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en iyisine layıktır inancıyla diğer illerimizle birlikte İstanbul'a aşkla, şevkle hizmet ettik. 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu şuanda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başladı." dedi.
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