10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'nda önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2021 11:44
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslüman'ın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz." dedi. Erdoğan, En yoksul ülkeler dünyadaki tüm mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 10. yılını geride bırakan kriz karşısında Batı dünyası hep 3 maymunu oynadı." diyerek sert çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtiraf etti: Cinayeti PKK adına...
İtiraf etti: Cinayeti PKK adına...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakırköy Belediyesi’nde sıfır zam grevi
Bakırköy Belediyesi'nde sıfır zam grevi
Türkkan’ın küfür sessizliği!
Türkkan'ın küfür sessizliği!
Dolmabahçe saldırısının 5. yılı!
Dolmabahçe saldırısının 5. yılı!
Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı?
Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı?
25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!
25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Türkiye şehitlerini uğurluyor
O ülke facia! Sıra sıra dizildiler
O ülke facia! Sıra sıra dizildiler
CHP’i Kürdistan ifadesine çekimser kaldı
CHP’i Kürdistan ifadesine çekimser kaldı
Bedava elektrik vaadi! Cevapsız kalan soru
Bedava elektrik vaadi! Cevapsız kalan soru
Canlı yayında yalanını itiraf etti
Canlı yayında yalanını itiraf etti
Daha Fazla Video Göster