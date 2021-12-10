Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslüman'ın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz." dedi. Erdoğan, En yoksul ülkeler dünyadaki tüm mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 10. yılını geride bırakan kriz karşısında Batı dünyası hep 3 maymunu oynadı." diyerek sert çıktı.

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