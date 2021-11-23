23 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında dünyaya PKK mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Dünyaya terörle mücadele göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "DEAŞ'ı hezimete uğratan tek ülkeyiz" dedi. Türkiye'nin Interpol'e de tam destek verdiğini belirten Başkan Erdoğan, sığınmacı çağrısında da bulundu.