Başkan Erdoğan'dan İngiltere'ye net 'Afganistan' mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göç konusu başta olmak üzere bölgesel meseleler masaya yatırdı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek konular ve Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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