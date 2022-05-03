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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib'de anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 03.05.2022 12:34
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır." dedi.
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