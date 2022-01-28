28 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.