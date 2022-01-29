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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 29.01.2022 16:15
Anahtar teslim töreni sonrası Başkan Erdoğan, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sel felaketi oldu Bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Doğankent'de Dereli'deydik balıkçıya gitmedik. Balıkçıya gitmedik, nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Birilerine de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Diğer yanda kar bora fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Öyle kar bora fırtına, sel, deprem olacak yok Bodrum'a git şuraya buraya git bizim kitabımızda o yok bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı. Ekonomi mesajı veren Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." dedi.
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