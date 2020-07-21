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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul sözleri

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Giriş: 21.07.2020 15:35
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda ve projeyle ilgili "Dünyanın gündeminde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda ve projeyle ilgili "Dünyanın gündeminde yer alacak" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Başkan Erdoğan, "90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcu kapasitesi olacak. İç ve dış hatlarda açıldığından beri 65 milyon kişi kullandı. Deniz üzerinde Rize-Artvin Havalimanı yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının çalışmaları da sürüyor. İnşallah Kanal İstanbul Proje'miz de dünyanın dikkatini çekecek. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yer alacak." ifadelerini kullandı.

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