Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz". diyerek sert çıktı.

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