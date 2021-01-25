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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları teslim töreninde flaş mesajlar: Geri kalanları da 6 ay içinde bitireceğiz

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Giriş: 25.01.2021 17:06
Güncelleme:25.01.2021 17:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak." dedi. Erdoğan, "Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 512 konutu inşa ettik. Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu teslim ediyoruz. Toplamda 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da, yaza kadar tamamlayacağız. Toplamda 5 milyar liralık yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak." dedi. Erdoğan, "Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 512 konutu inşa ettik. Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu teslim ediyoruz. Toplamda 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da, yaza kadar tamamlayacağız. Toplamda 5 milyar liralık yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Elazığdaki deprem konutları teslim töreninde flaş mesajlar: Geri kalanları da 6 ay içinde bitireceğiz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARI TESLİM TÖRENİNDE FLAŞ MESAJLAR: GERİ KALANLARI DA 6 AY İÇİNDE BİTİRECEĞİZ

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