Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak." dedi. Erdoğan, "Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 512 konutu inşa ettik. Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu teslim ediyoruz. Toplamda 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da, yaza kadar tamamlayacağız. Toplamda 5 milyar liralık yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak." dedi. Erdoğan, "Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 512 konutu inşa ettik. Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu teslim ediyoruz. Toplamda 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da, yaza kadar tamamlayacağız. Toplamda 5 milyar liralık yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.