Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da flaş açıklamalar: Fırsat kollayanlara fırsat vermeyelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ve Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde incelemelerde bulundu. Deprem bölgesindeki incelemeler sonrası konuşan Erdoğan, "Çalışmalar her iki tarafta da yoğun bir şekilde devam ediyor. 22 kişi hayatını kaybetti. Bini aşkın yaralı hastanede... Milletimizin başı sağ olsun, ölenlerimize ALLAH'tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Para toplama gibi... Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır." ifadelerinizi kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde incelemelerde bulundu. Deprem bölgesindeki incelemeler sonrası konuşan Erdoğan, "Çalışmalar her iki tarafta da yoğun bir şekilde devam ediyor. 22 kişi hayatını kaybetti. Bini aşkın yaralı hastanede... Milletimizin başı sağ olsun, ölenlerimize ALLAH'tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Para toplama gibi... Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır." ifadelerinizi kullandı.