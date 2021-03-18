18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 13:57
Güncelleme:18.03.2021 14:02
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne de değinen Başkan Erdoğan, "Dün doluğu gibi bugün de istikbalimize saldıranlara geçit vermiyoruz" dedi. Türkiye'nin düşmanları karşısında güçlü durmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan gençlere, "Bayrağımızı dalgalandıran rüzgar dün dedeleriniz, bugün babalarınız yarın da sizler olacaksınız." sözleriyle seslendi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar
Rusya'dan ABD'ye katil yanıtı
Rusya'dan ABD'ye "katil" yanıtı
Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi
Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi
HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar
HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar
Afrin'in PKK/PYD'nin kurtarılmasının 3.yılı
Afrin'in PKK/PYD'nin kurtarılmasının 3.yılı
THY'den duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi
THY'den duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi
İşte iddianamenin detayları
İşte iddianamenin detayları
MHP'de büyük kurultay günü
MHP'de büyük kurultay günü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Daha Fazla Video Göster