Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne de değinen Başkan Erdoğan, "Dün doluğu gibi bugün de istikbalimize saldıranlara geçit vermiyoruz" dedi. Türkiye'nin düşmanları karşısında güçlü durmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan gençlere, "Bayrağımızı dalgalandıran rüzgar dün dedeleriniz, bugün babalarınız yarın da sizler olacaksınız." sözleriyle seslendi.