Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan, "Darülaceze şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak." dedi. Erdoğan, "İstanbul'un şu anda Büyükşehir Başkanlığı'nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin bu anlamda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan bir musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz" diyerek İBB'yi eleştirdi.

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