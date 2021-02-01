Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki 3 vekilin istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Ayaklarına taş değse AK Parti'den biliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki 3 vekilin istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Ayaklarına taş değse AK Parti'den biliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK PARTİ'YE SUÇLAMAK YÜZSÜZLÜK, PİŞKİNLİK, SİYASİ ARSIZLIKTIR

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ortaklık yerine bize saldırıyorlar. Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında hiçbir ilişkinin, bağı olmadığını söyleyecekler.

Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle hangi kirli pazarlıkları yaptığınız görüyor. Menemen'i gizleyebilir misiniz? CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Tüm bunları AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlıktır. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bu millet, 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni bir kez olsun ziyaret etmediğinizi biliyor.

TERÖRİSTE 'ARKADAŞ' DİYEREK KORUMA YARIŞINA GİRDİLER

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi. Devletin valisine, kaymakamına, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine kadar militan iftirası atarken, teröriste 'Arkadaş' diyerek koruma yarışına girdiler. Bu siyasi arsızlıktır.

HER HAFTA POT KIRAN GAF EBESİ

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta pot kıran gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Biz Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu hale getirilmesine gönlümüz izin vermiyor. Bizim sıkıtımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bunların çapı, kalibresi bizim için ölçü değildir.

AK Parti'nin başarı formülü asla değişmemiştir. Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer almayı hedefledik.