Son dakika | Başkan Erdoğan'dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: Bay Bay Kemal

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne tepki gösteren Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ifadesini yanlış anladığını belirterek, "Madem, 'Bay Kemal' bu ifadeyi bu kadar sevdi. Öyleyse bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim; Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN