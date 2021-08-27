Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Afganistan açıklaması: Ölü sayısı 170'i buldu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada, ’’Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz. ‘’ dedi.

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