28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Afganistan açıklaması: Ölü sayısı 170'i buldu

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Afganistan açıklaması: Ölü sayısı 170'i buldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2021 21:16
Güncelleme:27.08.2021 21:17
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada, ’’Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz. ‘’ dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Afganistan’daki ölü sayısı 170’i buldu
Başkan Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
Başkan Erdoğan’dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Mehmetçik Afganistan’dan yurda döndü
Mehmetçik Afganistan'dan yurda döndü
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Dernek adı altında terör ofisi!
Dernek adı altında terör ofisi!
Diyarbakır’da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
Bakanlık duyurdu! PKK’ya ağır darbe
Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Tüm dünyaya A Haber’de seslendi!
Tüm dünyaya A Haber'de seslendi!
Daha Fazla Video Göster