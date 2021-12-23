Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "Hadi Adana'da, Hatay'da Antalya'da yapsana, elini tutan mı var? Tabi burada ilk sorun elektriğin belediyelerle ilgisinin olmaması." dedi. Erdoğan, "CHP'li belediye İstanbul'da 15 bin kişiyi işten çıkardı. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN