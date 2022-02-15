15 Şubat 2022, Salı
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla toplantı!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır." dedi. "Yeni bir dönem başlattık" diyen Erdoğan, "Ekonomik bağlantının günçlenmesi için adımlar atıyoruz." ifaelerini kullandı.