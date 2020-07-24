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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camisi ile ilgili yeni talimat

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Giriş: 24.07.2020 21:39
Güncelleme:24.07.2020 21:39
Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya talimatını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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