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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camisi ile ilgili yeni talimat
Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya talimatını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."