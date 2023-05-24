24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar: 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP genel Başkanı değildir, rehavettir
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. 28 Mayıs mesajı veren Başkan Erdoğan konuşmasında "Oyumuzu kullanacak irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin dostumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izni ile zafere yürüyeceğiz. Unutmayın, 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP genel Başkanı değildir, rehavettir" ifadelerini kullandı..