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Başkan Erdoğan'dan AKINCI müjdesi: Dünyada 2-3 ülkede olacak

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Giriş: 19.06.2021 18:56
Güncelleme:19.06.2021 18:56
AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede büyük önem taşıyan İHA ve SİHA'lar için yeni açıklama geldi. Başkan Erdoğan, "Şimdi de Akıncı'yı üretiyoruz. Dünyada iki ülkede bilemediniz 3 ülkede olacak. Harp sanayinde savaş uçaklarını da yapacağız. Bütün bunları yaptıkça birileri yerinde duramıyor." dedi. İşte o açıklamalar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Teşkilatındaki programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." dedi.

Erdoğan, "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor." dedi.

"İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız." diyen Erdoğan, "(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AKINCI GELİYOR

Başkan Erdoğan, İHA ve SİHA'lardan sonra şimdi de Akıncı'nın üretim aşamasında olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Dünyada iki ülkede bilemediniz 3 ülkede olacak. Harp sanayinde savaş uçaklarını da yapacağız. Bütün bunları yaptıkça birileri yerinde duramıyor." dedi.

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