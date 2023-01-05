05 Ocak 2023, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokuyor. Onlar sosyal medya şovlarıyla vatandaşın karşısına çıkarken biz hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlerimizin yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.” dedi.