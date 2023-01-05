05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 13:23
Güncelleme:05.01.2023 13:23
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokuyor. Onlar sosyal medya şovlarıyla vatandaşın karşısına çıkarken biz hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlerimizin yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Engelsiz acil servis hizmeti başladı!
Engelsiz acil servis hizmeti başladı!
Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası
Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası
Hac kayıtları başladı!
Hac kayıtları başladı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Dokunulmazlık dosyaları komisyonda
Dokunulmazlık dosyaları komisyonda
Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon
Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon
Site aidatlarında fahiş artış!
Site aidatlarında fahiş artış!
Tarihi konut fırsatı! 15 soru 15 cevap
Tarihi konut fırsatı! 15 soru 15 cevap
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
İndirim yarışında kritik dönem! Etiket takip zamanı
İndirim yarışında kritik dönem! Etiket takip zamanı
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster