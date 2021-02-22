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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 22.02.2021 15:26
Güncelleme:22.02.2021 15:33
AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Her olayda terör örgütünü değil devleti suçluyorlar." dedi. Başkan Erdoğan, "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Berat Bey bu mücadelenin en ön safında yer aldı. Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Beyin imzası var. Başarılı olduğu için kudurup çıldırıyorlar." diyerek sert çıktı.
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