Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 16'lı masa çıkışına göndermede bulunurken, "Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz." dedi. Başörtüsü konusunda da yaptığı tarihi çağrıyı yineleyen Erdoğan muhalefete seslenerek "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz bu işi Anayasa ile çözelim." dedi. Başkan Erdoğan, CHP'deki koltuk kavgasına da değinirken Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki çekişmeye gönderme yaparak "Baba-oğul arasındaki kavganın bizim için kıymeti harbiyesi yoktur." ifadelerini kullandı.

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