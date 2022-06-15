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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 15.06.2022 13:20
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi. "Adaylarını yıpranma korkusu yüzünden açıklamadıklarını söylüyorlar." diyen Erdoğan, "Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez yıpranıyor? Bunun adı siyasi hokkabazlıktır." sözleriyle 6'lı masaya göndermede bulundu. Polise yumruk atan DBP'li vekille ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bu ihanetin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız! Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı" dedi.
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