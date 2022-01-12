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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 12.01.2022 13:13
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Milletimizi enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık." dedi. Başkan Erdoğan, "PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diyerek HDP'li vekil Semra Güzel'e sert tepki gösterdi.
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