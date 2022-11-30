30 Kasım 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! 6'lı masanın Anayasa önerisine sert tepki
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. 6'lı masanın Anayasa önerisini sert dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar. Devlet imkanlarını paylaştıracak paravan şirket arayışı. Seçime kadar bu kirli hırsları ortaya dökmüş olacağız." ifadelerini kullandı.