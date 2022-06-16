16 Haziran 2022, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var; her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir." diyerek teşkilatlara talimat verdi. "6'lı masa sirk çadırından beter bir hale geldi" diyen Erdoğan, "Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor. Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimize havale ediyorum." dedi. "Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş başını öne eğip yerine oturmaktır." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.