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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 04.03.2021 12:37
Güncelleme:04.03.2021 12:41
Son dakika haberi... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunana Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan "2023'e kadar sürecek yeni bir gönül seferberliğine başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek insanımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunana Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan "2023'e kadar sürecek yeni bir gönül seferberliğine başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek insanımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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