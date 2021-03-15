Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki kaçışını hedef alan Başkan Erdoğan, "Sen korkaksın. Bu korkların işi değil" dedi. Muhalefetin ihanetlerine de değinen Başkan Erdoğan, "Gençler; her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın" şeklinde konuştu.