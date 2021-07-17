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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2021 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Erzurum'a eli boş gelmedik. Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız." dedi. Erdoğan, “Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız. Davamızda karamsarlığa yer olmadığı gibi gevşemeye de yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Gönlü kazanılmayacak insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.
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