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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 17.06.2022 12:13
Son dakika haberleri... 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlendi. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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