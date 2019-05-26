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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere bisiklet hediye etti

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Giriş: 26.05.2019 12:09
Güncelleme:19.05.2020 12:21
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere sürpriz hediye... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkan Erdoğan, gençlere bisiklet hediye etti. A Haber gençlerin mutluluğuna canlı yayında ortak oldu. Bisikletine kavuşan 9 yaşındaki minik Yaprak 'Recep dedeme teşekkür ediyorum' diyerek sevincini dile getirdi.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere sürpriz hediye... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Erdoğan, gençlere bisiklet hediye etti. A Haber gençlerin mutluluğuna canlı yayında ortak oldu.

"RECEP DEDEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İstanbul'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 210 çocuk bisikletlerine kavuştu. Onlardan bir tanesi olan 9 yaşında Yaprak Şahin'in sevincine A Haber canlı yayında ortak oldu. Bisikletine kavuşan minik Yaprak canlı yayında 'Recep dedeme teşekkür ediyorum' diyerek Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi ve koronavirüs tedbirlerinin kaldırılığı andan itibaren bisikletiyle sokaklarda gezeceğini söyledi.

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