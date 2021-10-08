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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 08.10.2021 11:57
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin en büyük atılım yaptığı alanlardan biri de hava yolu taşımacılığıdır. Türkiye'yi potansiyeline uygun bir alt yapıya kavuşturduk. Yurt içindeki havalimanı sayısını 56'ya çıkardık, yakında 61'e çıkacak." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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