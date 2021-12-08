Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK' tepkisi: Çok zavallı adam

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni ekonomi planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz." dedi. TÜİK'in randevu vermediği halde görüşmeye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çok zavallı bu adam" diyen Başkan Erdoğan, "CHP’ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz?" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'ne Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tepkisi gösteren Başkan Erdoğan, "Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN