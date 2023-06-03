Son dakika: Başkan Erdoğan yemin törenin ardından Anıtkabir’de

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek göreve başladı. Başkan Erdoğan buradaki törenin ardından Anıtkabir’e gitti ve burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

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