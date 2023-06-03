03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan yemin törenin ardından Anıtkabir’de

Son dakika: Başkan Erdoğan yemin törenin ardından Anıtkabir’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2023 16:33
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek göreve başladı. Başkan Erdoğan buradaki törenin ardından Anıtkabir’e gitti ve burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
Mazbatasını alıp yemin etti
Mazbatasını alıp yemin etti
AK Parti’nin A Takımı belli oldu!
AK Parti'nin A Takımı belli oldu!
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova’ya gidiyor
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova'ya gidiyor
Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı!
Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı!
Türkiye heyecanla bekliyor! Gözler Erdoğan’da
Türkiye heyecanla bekliyor! Gözler Erdoğan'da
AK Parti’nin A Takımı belli oldu!
AK Parti'nin A Takımı belli oldu!
Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler!
Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler!
Tren faciası: 288 ölü!
Tren faciası: 288 ölü!
Daha Fazla Video Göster