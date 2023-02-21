21 Şubat 2023, Salı
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de! Erdoğan: 70 bin köy evi yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremden etkilenen Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Osmaniye'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" dedi.